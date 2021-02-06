شكرا لقرائتكم خبر عن رواد الأعمال الاجتماعيون في الإمارات يقدمون خدمات مبتكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت نتائج تقرير «اتحاد مراقبي ريادة الأعمال العالمي» لعام 2019/ 2020 عن دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أعدته جامعة الإمارات بالتعاون مع بنك HSBC، وهيئة المساهمات المجتمعية - «معا» عن أن 2.9 %من رواد الأعمال في الإمارات أطلقوا أو سيطلقون شركات ناشئة تركز على خدمة المجتمع، مقارنة ب 9.3 % للشركات التجارية الناشئة باعتبار أن ريادة الأعمال الاجتماعية تمثل اتجاهاً متنامياً على مستوى العالم، حيث تضع العديد من الشركات الناشئة القضايا الاجتماعية من ضمن أولوياتها وفي قلب عملياتها.

كما أظهر التقرير أنه على الرغم من وجود اختلاف بسيط في العمر، أو مستويات التعليم لأصحاب المشاريع الاجتماعية في الإمارات، مقارنة بأولئك الذين يطلقون مشاريع تجارية، فإن الذكور هم أكثر توجهاً لبدء الأعمال الاجتماعية.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تدار الأعمال الاجتماعية التشغيلية الناجحة من قبل النساء الثريات بحسب التقرير.

يرى التقرير أن رواد الأعمال الاجتماعيين يعتبرون أكثر إبداعاً من نظرائهم التجاريين، حيث يقدم 53% من رواد الأعمال الاجتماعيين الناشئين و35%من رواد الأعمال الاجتماعيين التشغيليين في الإمارات منتجات وخدمات مبتكرة، ما يؤكد أن الابتكار أكثر أهمية في حالة رواد الأعمال الاجتماعيين لأن المشكلات التي يعالجونها أكثر تعقيداً في المقام الأول.

وتوقعت الدكتورة نيهال شبراك - الرئيس التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار وقائد فريق اتحاد«GEM»، بدولة الإمارات، أن تلعب ريادة الأعمال الاجتماعية دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ترى صابرين رحمن - الرئيس الإقليمي للاستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا - بنك HSBC أن رواد الأعمال الاجتماعيين هم وكلاء للتغيير الإيجابي السريع، ويسعى البنك إلى أن يلعب دوره في تزويدهم بالوصول إلى الأدوات والمعرفة المناسبة، نظراً للحاجة إلى الازدهار والتنوع في الاقتصاد العالمي، والأهم من ذلك، نريد ضمان أن تكون الاستدامة في طليعة نماذج أعمالهم.

من جهتها ذكرت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية -«معا»: بصفتنا هيئة حكومية مهتمة بالتأثير الاجتماعي، وتعمل على تنمية بيئة ريادة الأعمال الاجتماعية في مدينة أبوظبي وضواحيها، فإنه لشرف كبير أن تكون لنا شراكة مع منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، ونقدم خبرتنا للمساعدة في نشر تقرير ريادة الأعمال الاجتماعية بالدولة كمراقب لريادة الأعمال العالمي.

وأشارت إلى أن هذا التقرير الحيوي، يسلط الضوء على أهمية الشركات الناشئة الاجتماعية، والتأثير الذي يحدثه قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية في جميع أنحاء الدولة، ومع ذلك نعتقد بقوة أنه لا يزال هناك مجال للتحسين في المستقبل ومن الضروري أن نقدم نتائج فاعلة في المستقبل، والتي من شأنها أن تحدث تأثيراً دائماً على أولئك الذين يعيشون في إمارة أبوظبي.

ولفتت إلى أن التعاون مع منتزه جامعة الإمارات للعلوم الابتكار خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيعزز الدور الحيوي في تشكيل مستقبل أبوظبي، والمساعدة في تشجيع المزيد من الأشخاص في جميع مناحي الحياة على اختيار شركة اجتماعية كمهنة من شأنها «تمس حياة الناس وتغيرها للأفضل وستفيد المدينة لسنوات قادمة». (وام)