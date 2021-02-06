50 ساعة عمل وسماع 10 وزراء.. ماذا حدث في البرلمان خلال أسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

للأسبوع الثالث على التوالي، واصل مجلس النواب جلساته الرقابية، واستدعى 10 وزراء لمناقشة موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة على مدار 5 أيام انعقاد و50 ساعة عمل، كما أحال 5 مشروعات قوانين، واتفاقية دولية إلى اللجان النوعية.

ويرصد "الخليج 365" وفقًا للبيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب أبرز أحداث البرلمان في أسبوع.

نشاط رئيس المجلس

استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم ومساندة الجهود الإفريقية المبذولة لتحقيق أمن واستقرار القارة، وتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البرلمانات الإفريقية.

كما استقبل جبالي عددًا من المسئولين لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، في حضور وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس.

وخلال استقباله الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، أكد جبالي أن تولي والي هذا المنصب الأممي الرفيع يعكس حجم مصر بين دول العالم.

- وأكد حنفي جبالي لضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، دعم مجلس النواب لخطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الإدعاءات الكاذبة للجماعات الإرهابية، واحترامه لحرية الصحافة والصحفيين.

وخلال استقبال الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكد جبالي أن المجلس الحالي يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة على مستوى المجالس النيابية في مصر.

الجلسـات العامة

الأحد 31 يناير:

شدد رئيس المجلس على النواب بضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد اللائحية المنظمه للمناقشة والحديث بالجلسة العامة مطالبًا باختصار الوقت قدر الإمكان، قائلًا: "هناك استياء من بعض الأعضاء من زيادة مدة الحديث مما يضيع حقهم في المشاركة"، وأضاف: "يجب مراعاة وقت المجلس، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة".

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي إلى لجنة التضامن الاجتماعي لدراسته وإعداد تقرير عنه، كما أحال اتفاقية دولية بين حكومتي مصر وإيطاليا إلى لجنة مشتركة من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنها.

كما دعا رئيس المجلس وزير النقل الفريق كامل الوزير لإلقاء بيانه، والذى أكد فيه أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتحقيق التنمية في جميع القطاعات.

ووافق المجلس على إحالة بيان وزير النقل إلى اللجان النوعية كل فيما يخصه لدراسته، وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

ثم دعا رئيس المجلس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لإلقاء بيانه، والذي أكد فيه أن قطاع البترول حقق نجاحًا في إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 600 ألف وحدة سكنية في 7 أشهر، والتوصيل لنحو 11.8 مليون وحدة سكنية منها 40% خلال 5 سنوات.

وأحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب المجلس.

الاثنين أول فبراير

دعا رئيس المجلس الدكتور محمد معيط وزير المالية لإلقاء بيانهي، والذي أكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والإدارة الحكيمة خففت من قسوة تبعات جائحة فيروس كورونا على المواطنين، مستعرضًا الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة، واستعادة الاستقرار وتعزيز الإنتاجية وحماية الفقراء.

ووافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

ثم دعا رئيس المجلس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإلقاء بيانها، والتي أكدت أن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة من خلال التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وبرنامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر وتشمل 8.5 مليون أسرة تضم 21 مليون مواطن.

وأحال رئيس الجلسة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

الثلاثاء 2 فبراير

استهل رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بالتأكيد أن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، قائلًا: "تركنا التشريع مؤقتًا لأننا نرى أن الرقابة في الفترة الحالية هي الأهم وبدأنا في دعوة الوزراء ومناقشتهم".

ودعا رئيس المجلس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لألقاء بيانه، والذي استعرض فيه جهود الوزارة لتصحيح الخطاب الديني، ونشر الفكر المستنير الذي يؤمن بالتعددية وقبول الأخر والتعايش السلمي بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى أنه تم تنقية نحو 18 كتابًا من كتب التراث في مجال تجديد الخطاب الديني.

وأحال رئيس الجلسة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

ثم دعا المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لإلقاء بيانها، والتي استعرضت فيه الإجراءات والسياسات الصناعية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى عام 2020 لتنمية القطاع الصناعي.

وأحال رئيس الجلسة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

جلسة الأربعاء 3 فبراير

أحال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدم من النواب بشأن المجلس القومي للسكان والتنمية إلى اللجان النوعية المختصة.

دعا رئيس المجلس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لإلقاء بيانه، والذي أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه باعتبار قضية الكهرباء "أمن قومي".

وأحال رئيس المجلس البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

ثم دعا رئيس المجلس المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان لإلقاء بيانه، والذي أكد أن الوزارة تعمل من خلال أسس استراتيجية واضحة، تسير بالتوازي بين إنشاء مدن جديدة وتطوير المدن القديمة، موضحًا أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة.

فيما شهدت الجلسة مناقشات مطولة تحدث خلالها 120 نائبًا، تناولوا المشكلات المتعلقة بدوائرهم الانتخابية فيما يخص ملف مياه الشرب والصرف الصحي، وملف الإسكان والتعمير.

وأحال رئيس الجلسة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.



جلسة الخميس 4 فبراير

أحال المجلس إلى اللجان النوعية المختصة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي وعشر الأعضاء في شأن إلغاء العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب نفسه وعشر الأعضاء في شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية.

دعا رئيس المجلس الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لإلقاء بيانه، والذي أكد فيه أن جائحة كورونا أكبر أزمة أثرت في القطاع السياحي، وأن الحكومة اتخذت قراراً بغلق الأماكن السياحية مع بداية الأزمة حفاظًا على سمعة مصر، مع اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم قطاع السياحة، واشترطت عدم تسريح العمالة.

أعلن رئيس المجلس تلقيه طلبًا موقعًا من 30 نائبًا بإغلاق باب المناقشة، مداعبًا النواب الرافضين: "أظن مفيش ديمقراطية أكتر من كدة".

دعا رئيس المجلس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإلقاء بيانها، حيث استهلت حديثها بتوجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على كلمته التاريخية في افتتاح البرلمان والتي قدم فيها الشكر والتقدير للأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

وشهدت المناقشات مشاركة كبيرة من النواب، حيث تأتي المنظومة الصحية من أولويات اهتمام المواطن، ولعرض العديد من الاشكاليات بشأنهم.

وأحال المستشار أحمد سعد الدين بيان وزيرة الصحة إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

​