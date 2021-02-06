البنتاغون: سندعم المملكة ضد التهديدات التي تستهدف أمنها

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، دعم المملكة ضد التهديدات التي تستهدف أمنها. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: «السعودية ما زالت شريكا في محاربة الإرهاب بالمنطقة، سندعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات».



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