الجنائية الدولية تقرر ولايتها قضائيا على أراضي فلسطين المحتلة منذ 1967

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.



جاء ذلك في إطار موافقة المحكمة (مقرها لاهاي) على التحقيق في جرائم حرب محتملة، قالت إن إسرائيل ارتكبتها، بحسب ما نقلت شبكة "ABC NEWS" الأمريكية.



وجاء في نص القرار أن "المحكمة الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967".



ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.



وفي العام 2019، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إن هناك "أساسًا معقولاً" لفتح تحقيق في جرائم حرب في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وكذلك النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.



لكنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذا كان لها اختصاص إقليمي قبل متابعة القضية، حسب المصدر ذاته.



كما أشارت أن تحقيقاتها ستنظر أيضا في تصرفات حركة "حماس"، التي أطلقت الصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل خلال حرب العام 2014.



وانضمت فلسطين إلى المحكمة في العام 2015، فيما لا تزال إسرائيل ليست عضوا فيها.



المصدر: وكالات

