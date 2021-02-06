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وزير الخارجية السعودي يعرب عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة في مواجهة التحديات

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كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 45 دقيقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الجمعة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

واستعرضان في اتصال هاتفي، عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما هنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأميركي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع واشنطن لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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