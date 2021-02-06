لو دريان: أجرينا محادثات مستفيضة بشأن إيران وكيفية التعامل مع التحديات النووية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أنه أجرى محادثات مستفيضة مع نظرائه الأميركي والبريطاني والألماني بشأن إيران وكيفية التعامل مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي.
وقال على تويتر “أجرينا محادثات مستفيضة ومهمة بشأن إيران مع الوزير (أنتوني) بلينكن وهايكو ماس ودومينيك راب للتعامل سويا مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي” مضيفا أنهم تناولوا كذلك قضايا ملحة أخرى.