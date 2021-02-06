لو دريان: أجرينا محادثات مستفيضة بشأن إيران وكيفية التعامل مع التحديات النووية

وقال على تويتر “أجرينا محادثات مستفيضة ومهمة بشأن إيران مع الوزير (أنتوني) بلينكن وهايكو ماس ودومينيك راب للتعامل سويا مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي” مضيفا أنهم تناولوا كذلك قضايا ملحة أخرى.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أنه أجرى محادثات مستفيضة مع نظرائه الأميركي والبريطاني والألماني بشأن إيران وكيفية التعامل مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي.

محمد يوسف

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