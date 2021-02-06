البنتاغون: السعودية شريك في محاربة الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - فبراير - 2021 11:46 مساءً

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أن السعودية ما زالت شريكا في محاربة الإرهاب بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، سندعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات، مشيرا إلى أن دعم واشنطن للرياض ليس عسكريا ولها الحق بالدفاع عن نفسها.

جاء ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس، مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.

قوة مدعومة من إيران

وقال في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، الخميس، “السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران”.

كما أعلن عودة الدبلوماسية الأميركية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترمب،ـ قائلاً “سنقوم بإعادة التحالفات لمواجهة التحديات ويجب الاعتماد على الدبلوماسية”، مبيناً سنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون.

وفي الشأن اليمني قال “طلبت من فريقي دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن”، معلناً وقف دعم العمليات القتالية هناك، مشددا على أهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.