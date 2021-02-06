عمالة المضيق- الفنيدق: السلطات تدخلت لفض وقفة غير مرخصة.. وإصابة 16 شخصا

جدة - عبدالحي حسين - قالت عمالة المصيف الفنيدق، إن عددا من الأشخاص، قاموا اليوم الجمعة، بتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة وفي خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بشارع محمد الخامس بمدينة الفنيدق، مع تعمدهم قطع الطريق العام، مما اضطرت معه السلطات العمومية للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر، بحسب قولها.

وأوضح بلاغ للعمالة، أنه خلال هذا التدخل، قام بعض المحتجين برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، مما أسفر عن إصابة 6 عناصر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين.

وأضاف المصدر ذاته، أنه قد تم فتح بحث بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.