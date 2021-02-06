إسبانيا.. اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة البرازيلية المتحورة من فيروس كورونا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة عن اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة البرازيلية المتحورة من فيروس (كوفيد ـ 19) وذلك بجهة مدريد.

وقالت السلطات الإقليمية للصحة بجهة مدريد إن هذه الحالة التي تعد الأولى من نوعها التي يتم اكتشافها بجهة مدريد تتعلق برجل يبلع من العمر 44 عاما وصل من البرازيل يوم 29 يناير الماضي إلى مطار مدريد.

وأضاف نفس المصدر أن الشخص كان حاملا للفيروس عند وصوله إلى العاصمة الإسبانية قبل أن تكشف الاختبارات التي خضع لها إصابته بالسلالة البرازيلية المتحورة مشيرا إلى أن المريض قد ركب الطائرة بعد تقديمه اختبار سلبيا للكشف عن الفيروس.

وكانت السلطات الصحية في إسبانيا قد رصدت بالفعل الأسبوع الماضي حالتين من الإصابة بالسلالة الجنوب إفريقية المتحورة من الفيروس بالإضافة إلى 449 حالة إصابة بالسلالة البريطانية.

وكانت إسبانيا قد أعلنت بحر الأسبوع الجاري فرض قيود مشددة على الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا والبرازيل لمدة أسبوعين من أجل الحد من انتشار السلالات المتحورة من فيروس (كوفيد ـ 19) التي تم اكتشافها بهذين البلدين.

واعتبارا من أول أمس الأربعاء لم يعد يسمح بالدخول للأراضي الإسبانية سوى للمسافرين القادمين من هذين البلدين الذين يحملون الجنسية الإسبانية أو جنسية أندورا أو المقيمين في إسبانيا أو في أندورا.

وقد استثنى هذا الإجراء الركاب العابرين لكن مع عدم السماح لهم بمغادرة المطار أو البقاء أكثر من 24 ساعة.