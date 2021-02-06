لإنهاء نزاعات القارة.. بايدن يتعهد بـ"شراكة" مع أفريقيا

محمد الفلاح - لإنهاء نزاعات القارة.. بايدن يتعهد بـشراكة مع أفريقيا

السبت 6 فبراير 2021

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بتحقيق شراكة مع أفريقيا لإنهاء النزاعات بالقارة، معربا عن أمله بحضور قمتها المقبلة.



يأتي ها في إطار التوجه الجديد للولايات المتحدة حيال قارة تجاهلها سلفه الجمهوري دونالد ترامب إلى حد كبير".

وفي رسالة بالفيديو إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقررة نهاية هذا الأسبوع، والتي تعقد افتراضيا بسبب وباء كوفيد-19، تعهد بايدن بالعمل مع الأفارقة بشأن أولوياته الرئيسية لمكافحة الفيروس وتغير المناخ، وكذلك لتعزيز الدبلوماسية لإنهاء النزاعات بالقارة.

وقال بايدن "لن يكون أي من هذا سهلاً ، لكن الولايات المتحدة مستعدة الآن لتكون شريككم في التضامن والدعم والاحترام المتبادل".

وتابع الرئيس الديمقراطي: "آمل أن أكون معكم شخصيًا في المرة المقبلة".

وتعهد بايدن أيضا تعزيز الديموقراطية وحقوق الأقليات الجنسية، التي كثيرًا ما تتعرض للهجوم في أفريقيا.

وأكّد بايدن أنه يريد العمل مع إفريقيا على "مستقبل ملتزم بالاستثمار في مؤسساتنا الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الناس، النساء والفتيات وأفراد مجتمع الاقليات الجنسية والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص من كل الخلفيات العرقية والديانات".

وكان سلف بايدن، دونالد ترامب، أول رئيس منذ رونالد ريجان لا يزور أفريقيا خلال ولايته، وروّج كثيرا بدون تأكيد مزاعمه بأن سلفه باراك أوباما ولد في كينيا.

وذكرت تقارير صحفية أنّ ترامب استخدم كلمة بذيئة لوصف الدول الأفريقية عند شرحه سبب عدم رغبته في هجرة غير البيض إلى الولايات المتحدة.