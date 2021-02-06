شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور متحف شرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متحف شرم الشيخ المجاور لمسجد السلام، والذي جرى إنشاؤه وافتتاحه في زمن قياسي وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويتكون المتحف من عدة قاعات لحضارات مختلفة، تبدأ من القاعة الرئيسية لتماثيل الملك رمسيس الثاني وتحتمس الأول، وقاعة الحضارة الفرعونية، وقاعة المقتنيات الملكية للأسرة العلوية، وقاعة المراكب الشمسية، ومحاكاة للمقابر الفرعونية الملكية.

كما يشتمل المتحف على جزء من الحضارة البدوية والتي تتناسب مع أهل سيناء، بالإضافة إلى قاعة خاصة لبعض معروضات الملك توت عنخ آمون، والتي تعرض بشكل مؤقت لحين نقلها إلى المتحف المصري الكبير.

جدير بالذكر أن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المكون من محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، ومحمود بدر عضو مجلس النواب، وأحمد مبارك، وأحمد فتحي، وأحمد مجدي، يشارك في مؤتمر الإعلام الديني والتحديات المعاصرة الذي تنظمه وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باستضافة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقام خلال الفترة من 4 وحتى 7 فبراير الجاري.