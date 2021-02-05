عبد الله العروي حي يرزق.. والوفاة إشاعة تطاله

جدة - عبدالحي حسين - راج على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، خبر وفاة المفكر المغربي الكبير عبد الله العروي، غير أن الخبر عار من الصحة.

ويتعلق الأمر بوفاة شخص يحمل نفس الاسم، وقد ذاع الخبر بعد أن كتبه موقع محلي بالجديدة، ظنا من رواد الفيسبوك أن الأمر يتعلق بالمفكر عبد الله العروي.

عبد الله العروي المزاد سنة 1933، هو مؤرخ ومفكر مغربي، انشغل بالسياسية بضع سنوات، ثم تركها وتفرغ للفكر والتدريس، ربط تحقق النهضة العربية بنقد فكر التراث واستيعاب فكر الحداثة، واهتم أكثر بدراسة التاريخ، وقد أغنى المكتبة العربية والفرنسية بأكثر من 30 مؤلفا.