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وزارة “أمزازي” تنشر لوائح المترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا

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عبد الله التجاني 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي–قطاع التربية الوطنية، اليوم الجمعة، عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021.

وأضافت الوزارة في بيان تلقى “اليوم 24” نسخة منه، أنه تمت موافاة جميع المترشحين والمترشحات بنتيجة “البت في طلبات ترشحهم وكذا الشكايات الموضوعة بهذا الخصوص، وذلك عبر بريدهم الإلكتروني المتضمن في بطاقة الترشيح الإلكترونية”.

وأفاد البيان أنه “يمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية لترشيحات الأحرار https://candidaturebac.men.gov.ma”.

وأشار إلى أن المترشحين الأحرار الواردة أسماؤهم في اللوائح النهائية والذين “لم يدلوا بملف طبي لإعفائهم من اختبارات التربية البدنية، سيتوصلون باستدعاءات شخصية لاجتياز هذه الاختبارات وفق البرمجة المعتمدة من طرف كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين على حدة”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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