نجم “الأسود”: أن تحقق النجاح متجاوزا جميع أنواع العراقيل أمر جميل

جدة - عبدالحي حسين - شدد يوسف النصيري، لاعب المنتخب الوطني وفريق اشبيلية الاسباني، علی فخره واعتزازه باولی بداياته في عالم المستديرة.

وأوضح النصيري، في تدوينة علی صفحته الرسمية علی موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن تحقيق أشياء جيدة في حياة الانسان أمر جميل.

وتابع النصيري “لكن أن تحققه متجاوزا جميع أنواع العراقيل يجعله أجمل، فخور ببداياتي الأولى وبما أنا عليه اليوم.. سأواصل العمل لكي أسعد الأشخاص الذين لم يبخلوا علي بثقتهم في إمكانياتي”.

وزاد “لا تترك شيئا أو أحدا يحبط عزيمتك في طريقك لمستقبل أفضل.. العمل الجاد، الاستمرار، التواضع والالتزام بالواجبات…ليس هناك طريق آخر”.