بحضور أمزازي والقنصل الأمريكي.. إطلاق أشغال بناء معهد التكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستية

جدة - عبدالحي حسين - أعطيت اليوم الجمعة، الانطلاقة الرسمية لأشغال إحداث معهد التكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستية بالنواصر، في حفل ترأسه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولاورانس راندولف، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء.

وأفاد بيان للوزارة تلقى “اليوم 24” نسخة منه، أن إحداث معهد التكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستية يندرج في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس في أبريل 2019.

كما يدخل إحداث المعهد ذاته في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي من بين أهدافه الرئيسية الرفع من جودة الرأسمال البشري.

وأشار البيان إلى أن الكلفة الإجمالية لإحداث المعهد المذكور ستناهز 82,7 مليون درهم، منها مساهمة قدرها 57,1 مليون درهم من طرف صندوق “شراكة”، لإحداثه والذي سيعهد بتدبيره لجامعة النقل واللوجستيك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويرتقب أن يوفر المعهد 860 مقعدا بيداغوجيا سنويا، 320 منها في التكوين المهني الأساسي في شعب تهم على الخصوص تدبير المستودعات، واستغلال النقل واللوجستيك، واللوجستيك الصناعي، وتدبير الإنتاج، و540 مقعدا في التكوين التأهيلي.

كما يراهن على المعهد من أجل تعزيز مهارات المتدربين في مهن صيانة المركبات ذات المحركات (شعبة النقل البري)، وقيادة العمليات اللوجستيكية، والسياقة.

وشهد الحفل حضور كل من مصطفى باكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وسعيد احميدوش، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، وعدد من الشخصيات والمسؤولين الآخرين.