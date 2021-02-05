الخارجية الأمريكية تنتقد قمع الشرطة التركية لاحتجاجات الطلاب 

محمد الفلاح - الجمعة 5 فبراير 2021

صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب المظاهرات السلمية التي تشهدها تركيا احتجاجاً على تعيين رئيس جديد لجامعة في اسطنبول من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقالت الخارجية في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية ليل الأربعاء الخميس: "نشعر بالقلق من اعتقال الطلاب وغيرهم من المتظاهرين".

وأضافت "حرية التعبير، حتى الكلام الذي قد يجده البعض غير مريح، هي عنصر حاسم في ديمقراطية نشطة وفعالة ويجب حمايتها".

وتابعت "تعتمد المجتمعات المسالمة والمزدهرة والشاملة على التدفق الحر للمعلومات والأفكار".

وقالت: "تعطي الولايات المتحدة الأولوية لحماية حقوق الإنسان وتقف جنباً إلى جنب مع الذين يناضلون من أجل حرياتهم الديمقراطية الأساسية".

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، هدد أردوغان بقمع أي محاولة لتمديد الاحتجاجات المستمرة منذ شهر، واصفا الطلاب المحتجين بـ "أعضاء جماعات إرهابية".

وقال أردوغان: "مثلما أرسلنا الإرهابيين إلى قبورهم.. سنواصل فعل الشيء نفسه في كل مكان آخر"، في إشارة إلى العمليات العسكرية ضد المتمردين الموالين للأكراد في جنوب شرق البلاد.

ويرفض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تعيين أردوغان مليح بولو، المقرب من الحزب الحاكم، رئيساً لجامعة البوسفور بوغازيتشي في اسطنبول، ويطالبون باستقالته.