شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات عاجلة من البحرين للسيطرة على انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الجمعة، تطبيق جملة من الإجراءات الصحية التي تهدف إلى التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد .

ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية “بنا”، فقد نصت الإجراءات على تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70 في المئة كحد أقصى من عدد الموظفين.

وتشمل القرارات إغلاق القاعات الرياضية الداخلية الخاصة والمسابح مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الرياضية الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخص، فضلا عن تعليق الحصص الرياضية الداخلية.

وحثت الإجراءات على إقامة كافة التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخصاً.