شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات أوروبية- أمريكية بشأن إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الجمعة، إنه أجرى محادثات مستفيضة مع نظرائه الأمريكي والبريطاني والألماني بشأن إيران، وكيفية التعامل مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي.

وأضاف على "تويتر": "أجرينا محادثات مستفيضة ومهمة بشأن إيران مع الوزير (أنتوني) بلينكن وهايكو ماس ودومينيك راب للتعامل سويا مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي" مضيفا أنهم تناولوا كذلك قضايا ملحة أخرى.