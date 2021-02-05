شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترحب بالحكومة الليبية المؤقتة: تقود إلى الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن واشنطن ترحب بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا وذلك بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة كانت تهدف لوضع حد لعشرة أعوام من الفوضى والانقسام والعنف.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحفيين: "نرحب بهذه الأنباء. وندعم تماما نتيجة العملية هذه التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي ستقود إلى ليبيا مستقرة وآمنة وإلى انتخابات في ديسمبر 2021".