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البحرين تعيد قيود كورونا بعد زيادة الإصابات

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الدمام - شريف احمد - قررت مملكة البحرين إعادة فرض قيود مكافحة فيروس كورونا اعتبارا من يوم الأحد ولمدة أسبوعين للحد من انتشار الفيروس بعد زيادة حادة في عدد حالات العدوى خلال الشهر المنصرم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الحكومة أمرت بإغلاق صالات الألعاب والقاعات الرياضية وأحواض السباحة وقيدت عدد الأفراد في التجمعات العائلية بالمنازل بما لا يزيد على 30 فردا حتى 21 فبراير.

وقيدت السلطات أيضا عدد المشاركين في التمرينات الرياضية الخارجية بما لا يتجاوز 30 فردا كما ألزمت المؤسسات الحكومية وغيرها من الكيانات بالسماح لما يصل إلى 70 بالمئة من الموظفين بالعمل من المنازل.

كانت المملكة حظرت قبل أيام الخدمات داخل المطاعم والمقاهي وأمرت المدارس بالتعليم عن بعد عقب رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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