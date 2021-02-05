شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتضامن مع الاتحاد الأوروبي بعد طرد روسيا لدبلوماسييه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب اليوم الجمعة، إن بريطانيا "ستتضامن مع أصدقائنا الأوروبيين" بعد أن طردت روسيا فجأة ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

وكتب الوزير البريطاني على موقع تويتر: "طرد الدبلوماسيين الألمان والبولنديين والسويديين من روسيا لمجرد قيامهم بعملهم هو محاولة فجة لصرف الانتباه عن استهداف روسيا لزعماء المعارضة والمتظاهرين والصحفيين".

وأضاف: "هذا هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات، منذ تسميم أليكسي نافالني ، مما يظهر أن الحكومة الروسية تتجاهل القانون الدولي ".

وقالت روسيا إنها طردت الدبلوماسيين لمشاركتهم المزعومة في التجمعات المؤيدة للمعارض الروسى المسجون نافالنى.