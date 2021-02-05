شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار المحكمة الجنائية الدولية "انتصار للعدالة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مساء الجمعة بإعلان المحكمة الجنائية الدولية أن اختصاصها القضائي يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أنه "انتصار للعدالة".



وقال اشتية كما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصاف لدماء الضحايا ولذويهم".