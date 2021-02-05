شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الليبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - وام

رحبت مصر بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد، الجمعة، في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وأعرب بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، عن تطلع مصر إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021. وأشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعياً الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم. كما دعا كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي؛ لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا، ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.