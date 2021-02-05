شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية تؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي-أ.ف.ب

قررت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق. وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها «قررت، بالأغلبية، بأن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967».