«أوشن فايكينغ» تنقذ أكثر من 180 شخصاً قبالة ليبيا

مرسيليا-أ.ف.ب

أغاثت «أوشن فايكينغ»، سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة «أس أو أس المتوسط» غير الحكومية، أكثر من 180 شخصاً كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن «زورقين واجها صعوبات»، الجمعة، قبالة سواحل ليبيا.

وأعلنت المنظمة ومقرها مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) أنه قرابة الساعة «06.00 ت ج» تم إنقاذ 71 رجلاً بينهم 11 قاصراً من زورق مطاطي مكتظ في المياه الدولية على بعد 40 ميلاً بحرياً (74 كلم) قبالة ميناء الخمس «شمال غرب ليبيا».

وبعد فترة وجيزة عثر الطاقم على زورق مطاط آخر «مكتظ». وأضافت المنظمة أنه تمت إغاثة 116 رجلاً إضافة إلى امرأة وطفل.

وباتت «أوشن فايكينغ» تحمل أكثر من 400 ناجٍ. والخميس، كان تم إنقاذ 237 مهاجراً أثناء عمليتي إغاثة.

وكانت «أوشن فايكينغ» أبحرت منتصف كانون الثاني/يناير من ميناء مرسيليا بعد احتجازها لخمسة أشهر في إيطاليا. وكانت السلطات الإيطالية قد فرضت على المنظمة غير الحكومية القيام بإصلاحات «مكلفة»؛ لجعل السفينة مطابقة أكثر للمواصفات. وهي سفينة الإنقاذ الوحيدة التابعة لمنظمة غير حكومية في المنطقة.

وارتفع عدد المراكب المحملة بالمهاجرين في المتوسط، والمتجهين إلى أوروبا انطلاقاً من ليبيا أو تونس بشكل خاص.

وفي 2020، لقي أكثر من 1200 مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط، أغلبهم على هذا المسار، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

والسفن التابعة لمنظمات غير حكومية مثل «أوشن فايكينغ» تنقذ الأرواح؛ لكنها أيضاً متهمة منذ سنوات بأنها تشجع المهربين.

وظهرت انقسامات في الاتحاد الأوروبي حول طريقة معالجة المشكلة منذ بدء مشكلة الهجرة السرية في 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى السواحل الأوروبية.