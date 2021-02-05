شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي بن عبيد «وش السعد» للنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد الجزائري مهدي عبيد، النصر إلى فوز قاتل على خورفكان 2-1، ليكون القادم من نانت الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية والذي كان يخوض أول مباراة له «وش السعد» على «العميد».

وكان النصر في أمسّ الحاجة للفوز بعد خسارتين وتعادل، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة ويحيي آماله بالمنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

كما أن الفوز جاء في بداية عهد جديد، حيث تواجد الأرجنتيني رامون دياز في المدرجات، على أن يقود النصر في المباراة المقبلة الثلاثاء المقبل أمام اتحاد كلباء في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وقاد النصر في المباراة رائد البلوشي المدرب المساعد بالطاقم الفني للكرواتي كرونوسلاف الذي أقيل من منصبه قبل المباراة.

وأكد البلوشي بعد المباراة أن الأجواء ظلت إيجابية في غرفة الملابس رغم رحيل المدرب كرونوسلاف.

وأضاف البلوشي: تغيير الأجهزة الفنية وارد في أي فريق وهذا حال كرة القدم، ولكن الأهم أيضاً هو أن تكون غرفة الملابس إيجابية.

ولفت المدرب البلوشي إلى أن فريقه قدم أداء جيداً طوال اللقاء، وكانت هناك رغبة كبيرة من اللاعبين في تحقيق الفوز أمام فريق عنيد، لافتاً إلى أنه أدى مهمته مع الفريق على أكمل وجه.

من جانبه أكد البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني لفريق خورفكان أنه كان يتوقع مباراة صعبة أمام النصر، حيث واجه فريقه ندية كبيرة، لافتاً إلى أنه توقع أن يكون النصر أفضل في الحصة الثانية من اللقاء.

وتوقف رصيد خورفكان عند 15 نقطة، وأبقى على فارق ال8 نقاط الذي يفصله عن الفجيرة الثالث عشر قبل الأخير في الترتيب والذي يودي بصاحبه إلى الدرجة الأولى.

وتابع: حاولنا إدراك التعادل من خلال أكثر من فرصة، وقد عدلنا النتيجة لكن في نهاية اللقاء سجل النصر هدفاً لايمكن أن نعوضه.

وأشاد المدرب بفريقه معتبراً أنه قدم أداء جيداً، داعياً لاعبيه للتركيز في المباريات المقبلة.