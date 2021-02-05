البرازيلي جـواو بيـدرو هـداف بالإعــارة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

تذوق بني ياس طعم الفوز بعد التأخر للمرة الأولى هذا الموسم، عندما استطاع أن يقلب تأخره بهدف أمام ضيفه الفجيرة 0-1 على ملعب الشامخة إلى فوز ثمين 2-1.

وأكد «السماوي» الذي يقدم موسماً استثنائياً أنه لازال قادراً على الوجود في صلب المنافسة؛ إذ تفصله 7 نقاط عن الصدارة، كما أكد تفوقه المطلق على الفجيرة في تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري.

وعاد فريق أبناء المدرب الروماني إيسيلا إلى سكة الانتصارات سريعاً، بعد خسارته في الجولة السابقة على نفس الملعب أمام الوصل بهدفين نظيفين، وكانت هذه المرة الأولى في هذا الموسم التي لا يتقدم فيها الفريق صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة في المباراة، حيث تأخر وانتصر بعد ذلك، محققاً الفوز التاسع له في المسابقة.

ويدين بني ياس في فوزه لقلب دفاعه حسن المحرمي الذي عادل النتيجة، قبل أن يحسم برازيلي بني ياس المعار من الظفرة جواو بيدرو، النقاط الثلاث لصالح «السماوي».

وأثبت جواو بيدرو أنه أحد أفضل الإعارات في هذا الموسم بعد أن زاد غلته إلى 11 هدفاً ليشارك مواطنيه ويلتون سواريز، وايجور كورونادو، لاعبي الشارقة في صدارة قائمة الهدافين.

من جهته، بقي الفجيرة وصيفاً للقاع برصيد 7 نقاط، ومشكلته أنه يتقدم في معظم المباريات ولكنه يفشل في الفوز، حيث تعرض فريق المدرب الصربي جوران للخسارة رقم 12، والتاسعة توالياً، ولم يعرف الفوز منذ تخطيه حتا بهدف وحيد في الجولة السادسة.

واعترف الصربي جوران أن بني ياس يستحق الفوز عطفاً على الأداء الذي قدمه، عكس فريقه الذي فشل في المحافظة على تقدمه، وأرجع ذلك إلى افتقاد «الذئاب» لعناصر مهمة في اللقاء.

من جانبه، اعتبر الروماني دانييل إيسيلا، أن فريقه حقق فوزاً مهماً للغاية خاصة أن «السماوي» قلب تأخره في الشوط الأول بهدف إلى الفوز بهدفين.

وقال: «لقد شاهدت فريقاً واحداً يركض في الملعب هو نادي بني ياس، لقد تحكمنا في المباراة منذ انطلاقتها. صحيح أننا فقدنا الثقة في بعض دقائق الشوط الأول بسبب الخسارة في المباراة السابقة أمام الوصل، لكننا أدرنا اللقاء كما نريد».

من ناحيته، أكد منصور علي مدير فريق بني ياس، أن الانتصار كان معنوياً لفريقه، خاصة أنه جاء عقب الخسارة أمام الوصل، لافتاً إلى أن لاعبي الفريق كانوا يشعرون بضغوط زادت بعد هدف الفجيرة الذي لعب بتكتل دفاعي.

وقال منصور: «لو لم يفز بني ياس ويحقق النقاط الثلاث، فهناك ردة فعل مختلفة من النادي تجاه التحكيم. فلقد كنا نستحق ركلة جزاء واضحة، نحن لا نحمل عادل النقبي المسؤولية فهو من الحكام المتميزين، نحن نتحدث عن منظومة كاملة؛ لأنه من المفترض وجود «الفار» في المباريات كعامل مساعد لحكم الساحة وليس العكس».