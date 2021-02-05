شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يهدر نقطتين.. والوحدة يربح نقطة ويخسر خربين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أهدر الشارقة متصدر دوري الخليج العربي نقطتين ثمينتين في صراع اللقب بالتعادل 1-1 أمام الوحدة على استاد آل نهيان في الجولة 15 من دوري الخليج العربي،وكسب «العنابي» نقطة رغم أنه فشل في رد الدين ل«الملك» الذي كان فاز عليه في الدور الأول 2-1.

ويعد التعادل هو الثالث للشارقة هذا الموسم مقابل خسارة، ليبقى متربعاً على الصدارة بالنقطة 36.

ومنح «العنابي» المنافسة على الدوري قبلة جديدة للحياة بعد أن عطل الشارقة المتصدر ومنعه من توسيع الفارق أكثر مع المنافسين،كما أكد أن لديه فرصة كبيرة في المنافسة على مركز آسيوي في حال واصل على نفس مستواه في آخر مباراتين أمام حتا والشارقة.

إثارة وندية

وفيما جاءت النتيجة تعادلية، إلا أن الوحدة والشارقة نجحا في تقديم أداء اتسم في معظم دقائق المباراة بالجمال والندية والإثارة والإيجابية،حيث تبادلا السيطرة على مجريات اللقاء وكان «الملك» الأفضل في الشوط الأول وفيه تمكن من إحراز هدفين احتسب الأول وألغي الثاني بداعي التسلل، بينما سيطر الوحدة على الشوط الثاني الذي استطاع من خلاله إدراك التعادل.

وأبرز ملامح المباراة ظهور الشارقة بأداء جميل ومختلف عما كان عليه الوضع في الفترة الأخيرة، كما نجح في تجاوز غياباته المؤثرة، بالإضافة إلى تألق البرازيلي الشاب لوان بيريرا بصورة لافته غطى من خلال أدائه الهجومي الرائع على غياب هداف الفريق ويلتون سواريز.

وفي الجانب الآخر نجح السوري عمر خربين الوافد الجديد في صفوف الوحدة من تسجيل هدفه الثالث لفريقه من مباراتين، ولكنه تعرض لإصابة في التواء في الكاحل ولم يكمل المباراة وسيخضع اللاعب لأشعة لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه عن فريقه الذي سيكون في أمس الحاجة إليه.

واتفق المدربان عبدالعزيز العنبري والصربي فوك رازوفيتش على أن نتيجة التعادل مرضية للطرفين وفقاً لتكافؤ الأداء والفرص، كما أشاد كل منهما بأداء فريقه وسعادته بما قدمه في المستطيل الأخضر.

اقتناع

وأبدى عبدالعزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة اقتناعه بالتعادل أمام الوحدة، مشيراً إلى أن الفوز كان هدفاً للفريقين، ولكن المباراة جاءت صعبة أمام فريق بقيمة «العنابي» وعلى ملعبه.

وقال: النتيجة كانت جيدة بالنسبة لنا، لكنها غير مرضية لجماهيرنا،والجهاز الفني سعيد بالأداء الجيد على عكس المباريات السابقة،وثقتنا كبيرة في اللاعبين لتقديم الأفضل في المرحلة المقبلة ونحن متفائلون بها.

وأضاف: الفريقان تقاسما الأفضلية شوط أول تسيده الشارقة، وكان العنابي الأفضل في الشوط الثاني، ونحن علينا التركيز والتحضير الجيد للمباراة المقبلة.

وأضاف: أن المرحلة القادمة صعبة والشارقة يحتاج إلى عودة اللاعبين المصابين، وعلينا أن نركز على المباريات المقبلة في الدوري.

بدوره،يأمل فوك رازوفيتش، مدرب الوحدة أن يؤدي فريقه في كل المباريات بنفس المستوى الذي قدمه أمام الشارقة خاصة في الشوط الثاني،وأشاد بلاعبي الفريق على الأداء الجيد، وقال: ما قدمه العنابي أمام الشارقة يجب أن يقوم به في كل المباريات، الفريقان قدما مباراة كبيرة وسعيد بمستوى فريقي، ونحن في الطريق الصحيح.

وشدد رازوفيتش على معالجة إهدار الفرص، مبيناً أن الوحدة لم يستغل الفرص التي توافرت له في المباراة وكانت كفيلة بحسم اللقاء لصالحه، وهذا أمر يجب أن نعمل عليه كثيراً في الفترة المقبلة.

نقطة تحول

ورأى إسماعيل مطر قائد الوحدة أن النقطة غير مرضية لفريقه لأن المباراة كانت على ملعبه مع احترامه للشارقة المتصدر للترتيب، مشيراً إلى أن العنابي كان من المفترض أن يخرج بنتيجة أفضل بالرغم من سيطرة المنافس في الشوط الأول.

وقال: النقطة ليست مكسباً بالنسبة لنا، صحيح أن الشارقة سيطر على الشوط الأول وسجل الهدف الأول وأضاف الثاني وإلغي بداعي التسلل، وهذه كانت نقطة التحول ومنحنا فرصة للتصحيح في الشوط الثاني حتى أدركنا التعادل، وكلا الفريقين كان أقرب للفوز عطفاً على الفرص التي سنحت له.

وشدد إسماعيل مطر على أن الوحدة وقع في فخ الجاهزية واكتمال الصفوف بينما غيابات الشارقة جعلته أكثر تركيزاً لتعويض النقص، ونعرف لماذا كنا سيئين في الشوط الأول وعلينا مراجعة أنفسنا.

خالد باوزير: هدفنا التعويض أمام العين

أكد خالد باوزير لاعب الشارقة، أن فريقه قدم مباراة جيدة على الرغم من التعادل أمام فريق قوي مثل الوحدة، وقال: «خسرنا نقطتين، ولكن حصد نقطة أفضل من الخسارة أمام الفرق القوية، وقادرون على الاستمرار في صدارة الترتيب».

وشدد باوزير على أهمية المباراة المقبلة أمام العين وكسب النقاط الثلاث، وعلى التركيز على كل المباريات المتبقية في الدوري.

ورأى أن المباراة كانت متكافئة بين الطرفين. وقال: «الشارقة قدم أداء جيداً في الشوط الأول، وتقدم بهدف وتراجعنا في الشوط الثاني، وتحولت الأفضلية إلى الوحدة ونجح في إدراك التعادل. واجهنا فريقاً مكتمل الصفوف، بينما افتقد فريقنا عدداً من العناصر الأساسية».