شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يتصدر.. وفوزان مثيران للحمرية والحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: نزار جعفر وعلي البيتي

اعتلى فريق الإمارات صدارة دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه مصفوت 2 -1 الجمعة في افتتاح الجولة 11،الأخيرة من مرحلة الذهاب.

سجل هدفي الإمارات الثنائي البرازيلي ليذييري سيلفا (45 ) ودييغو داسيلفا

( 63)، واحرز البرازيلي برونو ديبال هدف مصفوت الوحيد ( 83).

وتصدر فريق «الصقور» مؤقتاً برصيد 21 نقطة في انتظار ما ستسفر عنه مباراة البطائح والعروبة اليوم، فيما بقي مصفوت بنقاطه ال9 السابقة.

وحقق الحمرية فوزاً متأخراً على الذيد 2 -1 بفضل هدف البرازيلي لوان بيريرا قبل دقيقة من نهاية اللقاء، بعدما كانت النتيجة تتجه للتعادل 1-1.

وافتتح تافاذروا التسجيل للحمرية في الدقيقة 45، وعادل للذيد الإسباني جيفرين سواريز( 57)، قبل أن يسجل بيريرا هدف الفوز،ليرفع الحمرية رصيده إلى 16 نقطة، ويبقى الذيد بنقطته الوحيدة.

وعلى ملعبه،انتزع دبا الحصن فوزاً صعباً من ضيفه مسافي بهدف وحيد أحرزه البرازيلي مايلسون ليما في الدقيقة 95، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، مقابل 12 لمسافي.

وتختتم الجولة 11 اليوم بإقامة مباراتين، تجمع العروبة والبطائح في الخامسة والربع، والعربي ودبا الفجيرة في الخامسة والثلث.

يطمح فريق البطائح إلى العودة للصدارة والتتويج بلقب بطل شتاء عندما يحل ضيفاً على العروبة بمربح.

ويأمل العروبة في متابعة نتائجه الجيدة وانتصاراته وهو يملك 17نقطة في المركز الرابع، أما البطائح فله 19نقطة وفوزه يرفع رصيده إلى 22 نقطة، وهو ما سيجعله يتصدر.

وستشهد مباراة اليوم مشاركة وليام أوسو مهاجم البطائح الجديد لأول مرة بعد التعاقد معه مؤخراً معاراً من عجمان.

وبملعب العربي يستضيف الفريق القيواني فريق دبا الفجيرة في مباراة تكتسب أهمية كبيرة خاصة بالنسبة لدبا الطامح صاحب 17 نقطة.

ويدخل العربي من جهته اللقاء وفي رصيده 10 نقاط، وكان قد تعادل في آخر جولة مع البطائح ويخطط فريق المدرب محمد جلبوت، لتحقيق مفاجأة جديدة.