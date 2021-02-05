شكرا لقرائتكم خبر عن كمبيوتر «أبل 1» للبيع بـ 1.1 مليون إسترليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض شخص على موقع «إيباي» الإلكتروني جهاز كمبيوتر «أبل 1» مع علبته الخشبية كوا الصلبة الأصلية بملغ 1.1 مليون استرليني.

ويعود تاريخ صنع الجهاز إلى عام 1976، وهو الوحيد من أصل 6 أجهزة، والخمسة الأخرى في المتاحف. ويقول كريشنا بليك: اشتريته عام 1978، ومازال على حاله حتى الآن من دون إضافات أو صيانة، بل هو القطعة الأصلية من الشركة. ويعد الجهاز من الحواسيب التي تم صنعها يدوياً من قبل ستيف جوبز وستيف وزنياك، بينما كانت الشركة «أبل» تمارس نشاطها من مرآب منزل والد جوبز، في ماونتن فيو، بكاليفورنيا.

وكانت شركة «أبل» باعت ما يقرب من 200 جهاز من طراز «أبل 1» بسعر 666 دولاراً.