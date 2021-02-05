شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة الشارقة والبرلمان العربي للطفل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل د. حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، بحضور د. صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، ود. راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة.

وجرت خلال اللقاء مناقشة وبحث فرص التعاون المشترك بين الجامعة والبرلمان، كما تم الإعلان على طرح برنامج «الدبلوم المهني في البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني»، الذي يهدف إلى رفع القدرات البحثية والبرلمانية للأطفال، ويقدمه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة.

ورحب د. حميد النعيمي بالبرنامج التدريبي التثقيفي الجديد والمتميز الذي تطرحه جامعة الشارقة من خلال مركزها للتعليم المستمر، وبالتعاون مع الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، وأكد أنه يسهم في التنمية الثقافية والمعرفية لدى المشاركين في هذا الدبلوم، وبما يؤهلهم في النهاية ليكونوا على دراية متكاملة في هذه الميادين.

وأكد أيمن الباروت أهمية هذا البرنامج التدريبي في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها البرلمان العربي للطفل، لاسيما وأنه سيتم طرحه من خلال مؤسسة علمية أكاديمية متميزة مثل جامعة الشارقة.

وأوضح د. راضي الزبيدي، أن دبلوم مهارات العمل البرلماني الذي سيتم طرحه في منتصف فبراير/ شباط الجاري، سيكون متميزاً ومتفرداً على مستوى الوطن العربي.