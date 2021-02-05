شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تستعرض جهودها للتصدى للتطرف والإرهاب أمام الجلسة العامة للنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بيانه بشأن برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، مؤكدا أن مصر لديها حضارة عظيمة ولا توجد دولة فى العالم تملك من الرصيد الإنسانى والخيرى مثل مصر.

وقال وزير الأوقاف، أن الوزارة سعت إلى استعادة المساجد من مختطفيها، لافتا إلى أن أهداف الوزارة تركزت فى غل يد المتطرفين عنها وتصحيح الخطاب الدينى، ونشر الفكر المستنير الذى يؤمن بالتعددية وقبول الأخر والتعايش السلمى بين أبناء الوطن، ومجابهة الفكر المتطرف، وتفنيد أفكار المتطرفين، قائلا "نواجه التطرف سواء كان يمنيا أو يساريا، ولن نستطيع أن نقضى على التشدد ونقتلعه من جذوره إلا إذا واجهنا التسيب والخروج على القيم والتأكيد على قيم الوسطية، والإلحاد ليس فكريا بل موجه وموظف".

ونرصد فيما يلى جهود الوزارة فى الحد من نشر الأفكار المتطرفة:

تنقية نحو 180 كتابا من كتب التراث فى مجال الخطاب الدينى

إنجاز سلسلة من الإصدارات تتضمن الخطب العصرية حول قضايا الساعة

إصدار مجموعة "رؤية مستنيرة" للفكر المستبد بها 30 كتيب جيب موجه للشباب

عمل الكتاب المرئى والمسموع والمقروء، للتصدى للأفكار المضللة

ترجمة أكثر من 100 كتاب آخرها كتاب معانى القرآن الكريم الذى تم ترجمته للغة الكردية

سلسلة كتب للطفل مع الهيئة العامة للكتاب لمواجهة استغلال الجماعات المتطرفة للأطفال

إصدار كتب كوميكس تركز على القيم والأخلاق والمعانى السامية

الاستعداد لتنظيم مؤتمر عن الحوار الثقافى بين الشرق والغرب فى مارس

الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعى بعدد من المطبوعات تحت عنوان "تغريدة وبوست"

عقد ندوات بالمشاركة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور كتاب وإعلاميين

مركز لتعليم الحاسب الآلى ومواجهة التشوه الفكرى بتخريج 20 دفعة من الأئمة الأوقاف

تنقية نحو 180 كتابا من التراث بمجال الخطاب الدينى

إعادة كتابة السيرة النبوية الكاملة، بعد محاولة الإرهابيين توظيفها لصالحها

تدريب وتثقيف الأئمة وعمل مطويات من خلال الوسائل التكنولوجية