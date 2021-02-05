شكرا لقرائتكم خبر عن نجل إحدى شهيدات حادث معهد الأورام: "آخر كلماتها معايا أوصتنى على أخواتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبد العال حنفى، نجل الشهيدة منى أحمد فاروق، إحدى شهيدات الحادث الإرهابى بمحيط معهد الأورام إن والدته استشهدت فى الحادث الإرهابى أثناء عودتها من مناسبة الزفاف، متابعا:" الآن أصبحت وحيدا مع أشقائى، وأتولى مسئوليتهم، وهناك شقيق لي يعاني من إعاقة".

وأضاف نجل الشهيدة منى أحمد فاروق:" الحمد لله أمى كانت المسئولة عننا وكانت بتصرف علينا، وأمى كانت رايحة الفرح وهى صايمة، واستشهدت فى اليوم اللى كانت صايمة فيه، وآخر كلماتها معايا أنا خارجة الفرح ووصتنى على أخواتى وأنى أخلى بالى منهم، ربنا يرحمها دلوقتى هى من الشهداء، كانت بتحبني جدا، وندمان على أى وقت زعلت أو ضايقت والدتى، أمي بالنسبة لينا كانت الدنيا، وكانت بتصرف وبتتولى مسئوليتنا كلنا".