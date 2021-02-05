شكرا لقرائتكم خبر عن والد شهيد بحادث معهد الأورام: "كان أحن الناس عليا وربنا ينتقم من الإرهابيين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد محمد خليل، والد الشهيد كريم سيد، إن نجله كان سائق السيارة التى انفجرت قادمة من الفرح وبها الشهداء الذين توفوا فى الحادث الإرهابى الذى وقع بمحيط معهد الأورام.

وتابع والد الشهيد كريم سيد أن نجله كان أحن الناس عليه، وأنه كان جالسا معه قبل استشهاده بيوم، قائلا:"وربنا ينتقم من كل واحد تسبب فى اللى إحنا فيه من الإرهابيين اللى موتوا الأطفال والكبار، وغيرهم من الأسر العائدة من الفرح، أنا مكنتش مصدق أن ابنى فى الشهداء، أنا بقيت بشيل الشهداء وبدور على ابنى، وهو كان محبوب في منطقته".

وأضاف والد الشهيد كريم سيد:" أنا بشكر الدولة لما قدموه من أجل تعويضنا فى الفترة الماضية، ولكن احتاج إلى إنهاء الأوراق المتعلقة بالمعاشات، لأننى أعول الأسرة".