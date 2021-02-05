شكرا لقرائتكم خبر عن أكمل نجاتى: إصدار عملة لتخليد معركة الأطباء رسالة للوعى وسابقة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بإصدار عملة لتخليد معركة الأطباء مع كورونا، جاءت من تواجدنا على الأرض في شهرى مارس وأبريل عند إطلاق حملة "الوعى أمان"، لتوعية الجماهير باتخاذ إجراءات احترازية ومساندة الفرق الطبية لإمدادهم بمستلزمات طبية لمواجهة الجائحة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لما جبريل، أنه خلال هذه الفترة كنا متواجدين على الأرض واكتشفنا البطولة الباسلة التي يمارسها الفرق الطبية من أطباء وممرضين والإسعاف، وزاد نبلهم وشرفهم في استمرارهم في هذا المجهود حتى هذه الأيام وسقط منهم شهداء واجب أثناء تأدية عملهم فى خدمة المواطن المصرى، مردفا: "ورأينا تخليد هؤلاء الأبطال بطباعة عملة لتكريم أبطالنا، في سابقة في الشرق الأوسط لتكريم أبطالنا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ورسالة أخرى لوعى للنشء أن مصر 30 يونيو تكرم أبنائها البواسل الذين يخدمون الوطن.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه، وهى المبادرة التى كانت أطلقتها التنسيقية فى شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية فى مواجهة جائحة كورونا تحت اسم (أبطالنا رموز العملة الوطنية).

وانطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية فى أبريل الماضى، كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصري، وهى المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية.

وكان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قد قدموا اقتراح برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزير المالية بتنفيذ المبادرة.

وثمنت التنسيقية سرعة استجابة الدولة وإصدار العملة المعدنية المقترحة لتكون رسالة شكر وتقدير، ورسالة توعية للأجيال القادمة بأن مصر تفتخر وتكرم أبناءها المخلصين في كل المجالات.