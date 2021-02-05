شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الفرق الطبية جنود على خط المواجهة للتصدى لجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة إصدار عملة لتخليد معركة الأطباء مع كورونا، جزء من مجموعة من المبادرات بسبب جائحة كورونا، وأطلقنا حملة الوعى أمان.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال مداخلة مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الفرق الطبية هم جنود على خط المواجهة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن رسالتنا هى شكر وتخليد بطولة الأطباء وشهدائهم ورسالة للشباب الطلائع ومصر تقدر كل مجتهد.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه، وهى المبادرة التى كانت أطلقتها التنسيقية فى شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية فى مواجهة جائحة كورونا تحت اسم (أبطالنا رموز العملة الوطنية).

وانطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية فى أبريل الماضى، كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصري، وهى المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية.

وكان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قد قدموا اقتراح برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزير المالية بتنفيذ المبادرة.

وثمنت التنسيقية سرعة استجابة الدولة وإصدار العملة المعدنية المقترحة لتكون رسالة شكر وتقدير، ورسالة توعية للأجيال القادمة بأن مصر تفتخر وتكرم أبناءها المخلصين في كل المجالات.