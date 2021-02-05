واشنطن تدعو لبنان لمحاسبة الضالعين باغتيال لقمان سليم

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اغتيال الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، داعياً السلطات اللبنانية لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وكتب بلينكن في حسابه على تويتر: «إنه يوم حزين في لبنان، ونحن في حداد على اغتيال الناشط البارز لقمان سليم». وأضاف الوزير: «ندين هذا الاغتيال البشع، وندعو المسؤولين اللبنانيين لمحاسبة الضالعين».

يذكر أن السلطات اللبنانية فتحت تحقيقاً في أعقاب العثور على الناشط لقمان سليم مقتولاً داخل سيارة في مدينة الزهراني بجنوب البلاد أمس الأول، وكان الناشط معروفاً بانتقاداته لميليشيات «حزب الله».

ومن جانبها، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، أمس، السلطات اللبنانية للتحقيق فوراً في عملية اغتيال سليم.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان على موقعها الرسمي: «نشعر بالصدمة والحزن الشديد جراء اغتيال لقمان سليم، المفكر والناشط السياسي البارز، الذي وجد مقتولاً في جنوب لبنان»، أمس الأول.

وأضاف البيان: «ندعو السلطات اللبنانية إلى الشروع بالتحقيق فوراً، وتقديم المرتكبين إلى العدالة».

وأشار إلى أن هذا «اليوم المفجع يتزامن مع ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس 2020».

وأوضح البيان أن الشعب اللبناني يستحق «أن يعرف ما جرى منذ نصف سنة، كما يستحق العدالة والمحاسبة بأسرع ما يمكن، ونحن نواصل دعوتنا السلطات اللبنانية احترام التزامها بإنجاز تحقيق محايد، وموثوق، وشفاف، ومستقل». وكان الناشط اللبناني لقمان سليم وجد مقتولاً صباح أمس الأول، بإطلاق الرصاص عليه داخل سيارته المستأجرة جنوب لبنان.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.