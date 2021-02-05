اعتقال زعيم «القاعدة» في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

اعتُقل زعيم فرع تنظيم «القاعدة» في اليمن خالد باطرفي في أكتوبر الماضي، كما أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر أمس الأول.

والتقرير الذي أعدّه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن، أشار إلى أنّ باطرفي المعروف باسم أبو مقداد الكندي، والذي تولّى قيادة تنظيم «القاعدة» قبل عام اعتُقل خلال عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في أكتوبر، أدّت أيضاً إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.

والتقرير الصادر عن الفريق المتخصص بمراقبة الجماعات الإرهابية هو أول تأكيد رسمي لاعتقال باطرفي بعد تقارير غير مؤكدة.

ولم يكشف التقرير عن مكان وجود باطرفي، ولا عما حل به بعد ذلك.

وكان المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإرهابية «سايت» أشار في أكتوبر إلى تقارير غير مؤكدة عن اعتقال باطرفي على أيدي قوات الأمن اليمنية.

وباطرفي الذي يعتقد أنه في الأربعينيات من العمر تولى قيادة تنظيم «القاعدة» في اليمن في فبراير 2020 بعد مقتل زعيمها السابق قاسم الريمي في ضربة جوية أميركية في اليمن.