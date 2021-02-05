واشنطن تعرب عن قلقها بشأن الوضع في إقليم تيجراي الإثيوبي

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعرب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في إقليم تيجراي المضطرب شمالي إثيوبيا، بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الاشتباكات المسلحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلينكين تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول الوضع الإنساني في اقليم تيجراي. وصرح برايس أن «الوزير بلينكين أعرب عن قلقنا البالغ بشأن الأزمة الإنسانية في منطقة تيجراي، وحث على الوصول الفوري والكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح». وفي تقرير صدر أمس الأول، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» إن الوضع الأمني ​​في تيجراي لا يزال متقلبًا، ولا يمكن التنبؤ به، حيث تتحدث التقارير عن اشتباكات في جميع أنحاء المنطقة الشمالية.