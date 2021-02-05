مقتل 4 حوثيين جنوب مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قتل 4 عناصر على الأقل من ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، في قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، استهدف مواقع للميليشيات في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن القصف المدفعي، أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف العناصر الحوثية، مشيرة إلى أن الضربات تركزت على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في مديرية جبل مراد، جنوبي المحافظة. وأوضحت المصادر أن مجموعة من الأطقم والعربات القتالية والسلاح المُخزن دمرت في القصف، عوضاً عن الخسائر البشرية في صفوف العناصر الإرهابية.

في ذات السياق، شنت قوات الجيش قصفاً مدفعياً مماثلاً، طال مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية صرواح غرب مدينة مأرب، وسط أنباء عن خسائر كبيرة في صفوف العناصر الحوثية.