اختيار نجم “الأسود” أفضل لاعب خلال يناير في الدوري الاسباني

جدة - عبدالحي حسين - اختارت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم المغربي ومهاجم اشبيلية، كأفضل لاعب في الليغا خلال شهر يناير.

وكشفت وكالة الأنباء الاسباني، المعروفة اختصارا بـ “ايفي”، أن اختيار النصيري حاء بناءا علی ما قدمه خلال 6 مباريات خاضها، سجل خلالها 6 أهداف.

وأشادت وساٸل الاعلام الاسبانية بمستوی مهاجم المنتخب بعد تألقه خلال الموسم الجاري ونجاحه في سحبت البساط من تحت أقدام أفضل المهاجمين.

ورفض مسٶولو اشبيلية عرضا من ويست هامش للتعاقد مع النصيري في مفاوضات دامت يوماً واحداً، وفق ما كشفه المدير الرياضي مونشي.