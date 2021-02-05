شكرا لقرائتكم خبر عن 940 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 169190 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 964 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 68 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7672 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات ال24 الماضية بلغ 11497 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1579381 فحصا، لافتا النظر إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2ر8 % .

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 456 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 160554 حالة .