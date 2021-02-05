أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 فبراير 2021.. عيار 21 يصعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 5 فبراير 2021، لكنها لم تعوض الخسائر التي تكبدتها في الصباح.

وخسرت أسعار الذهب في مصر أكثر من 11 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بعد التعافي من أدنى مستوى فيما يزيد على شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في ظل صعود الدولار.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بالبورصات العالمية، وتختلف الأسعار حسب المناطق وأنواع العيارات، كما تختلف مصنعية الذهب من تاجر لآخر حيث تتراوح المصنعية بين 30 و60 جنيها.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال ختام تعاملات الجمعة، ليصل إلى 910.75 جنيه، مقابل 907.14 جنيه، في التعاملات الصباحية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) عند ختام تعاملات الجمعة، إلى 797 جنيها، مقابل مستوى 793.75 جنيه، في الصباح.

وزاد سغر جرام الذهب عيار 18 في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، إلى 683.25 جنيه، مقابل نحو 680.35 جنيه، في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر خلال ختام تعاملات الجمعة، نحو 531.25 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 455.5 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وصعد سعر الأوقية (الأونصة) في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، ليصل إلى 1813 دولارا، مقابل 1799.32 دولار في الصباح.

وقفز سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى مستوى 6376 جنيها، مقابل 6350 جنيها، في التعاملات الصباحية.



الأسعار العالمية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل ما يزيد عن 2% لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر/كانون الأول أمس الخميس. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1797 دولارا.

وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا 2.6% وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني.



وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس "هناك بعض الانتعاش الفني إذ يعتقد المستثمرون أن انخفاض الخميس كان مبالغا فيه، لكن الاتجاه العام في الذهب يظل هبوطيا بفعل صعود الدولار والعوائد".

ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتتوقع كبرى المؤسسات المالية العالمية، أن تشهد أسعار المعدن النفيس طفرة خلال الفترة المقبلة، عقب تطبيق حزمة التحفيز الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، ما يترتب عليه ارتفاع في معدلات التضخم وانخفاض كبير في الدولار.