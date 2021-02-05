السفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ اكثر من 180 شخصا قبالة ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغاثت "أوشن فايكينغ"، سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة "أس أو أس المتوسط" غير الحكومية، أكثر من 180 شخصا كانوا يحاولون الوصول الى اوروبا على متن "زورقين واجها صعوبات" الجمعة قبالة سواحل ليبيا.

واعلنت المنظمة ومقرها مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) لفرانس برس انه قرابة الساعة 06,00 ت غ "تم انقاذ 71 رجلا بينهم 11 قاصرا من زورق مطاط مكتظ في المياه الدولية على بعد 40 ميلا بحريا (74 كلم) قبالة ميناء الخمس" شمال غرب ليبيا.

وبعد فترة وجيزة عثر الطاقم على زورق مطاط ثان "مكتظ". وأضافت المنظمة انه تمت إغاثة 116 رجلا وامرأة وطفلا.

وباتت "أوشن فايكينغ" تحمل أكثر من 400 ناج. والخميس كان تم انقاذ 237 مهاجرا اثناء عمليتي اغاثة.

وكانت "أوشن فايكينغ" أبحرت منتصف كانون الثاني/يناير من ميناء مرسيليا بعد احتجازها لخمسة أشهر في إيطاليا. وكانت السلطات الإيطالية قد فرضت على المنظمة غير الحكومية القيام بتصليحات "مكلفة" لجعل السفينة مطابقة اكثر للمواصفات. وهي سفينة الانقاذ الوحيدة التابعة لمنظمة غير حكومية في المنطقة.

وارتفع عدد المراكب المحملة مهاجرين في المتوسط، والمتجهين إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا أو تونس بشكل خاص.

وفي 2020، لقي أكثر من 1200 مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط، غالبيتهم على هذا المسار، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

والسفن التابعة لمنظمات غير حكومية ك"أوشن فايكينغ" تنقذ الأرواح لكنها أيضا متهمة منذ سنوات بأنها تشجع المهربين.

وظهرت انقسامات في الاتحاد الاوروبي حول طريقة معالجة المشكلة منذ بدء مشكلة الهجرة السرية في 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى السواحل الاوروبية.