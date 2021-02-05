ترحيب دولي باختيار حكومة ليبية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

رحبت دول، مساء اليوم الجمعة، بتمكن الفرقاء الليبيين خلال محادثات ترعاها الأمم المتحدة من اختيار سلطات مؤقتة، من المقرر أن تشرف على مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات هذا العام، لإنهاء الانقسام الذي تشهده البلاد منذ سنوات.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ستيفاني ويليامز، نائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا، فوز قائمة محمد المنفي وعبدالحميد دبيبة برئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة الليبية الجديدة، بعد فرز نتائج التصويت بملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن مصر ”تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف“.

وأعرب حافظ، في بيان للخارجية المصرية، عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة، بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وأشاد حافظ بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعياً الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا، ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونها، وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية إنها ”ترحب باختيار حكومة ليبية مؤقتة جديدة، وإنها ستواصل تقديم الدعم لحين إجراء انتخابات هذا العام“.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن اختيار الحكومة المؤقتة ”فرصة كبيرة لإرساء الوحدة السياسية، وحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها“.