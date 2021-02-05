شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتعهد بتحقيق شراكة مع إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، تحقيق شراكة مع إفريقيا، معرباً عن أمله بحضور قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة، وذلك في تحول لتوجه الولايات المتحدة حيال قارة تجاهلها سلفه الجمهوري إلى حد كبير.

وفي رسالة بالفيديو إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقررة نهاية هذا الأسبوع، والتي تعقد افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19، تعهد الرئيس الأمريكي الجديد العمل مع الأفارقة بشأن أولوياته الرئيسية لمكافحة الفيروس وتغير المناخ، وكذلك لتعزيز الدبلوماسية لإنهاء النزاعات بالقارة.

وقال بايدن: «لن يكون أي من هذا سهلاً، لكن الولايات المتحدة مستعدة الآن لتكون شريككم في التضامن والدعم والاحترام المتبادل». وتابع الرئيس الديمقراطي «آمل أن أكون معكم شخصياً في المرة القادمة».

وأكّد بايدن أنه يريد العمل مع إفريقيا على «مستقبل ملتزم بالاستثمار في مؤسساتنا الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الناس، النساء والفتيات وأفراد مجتمع الأقليات الجنسية والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من كل الخلفيات العرقية والديانات».

وكان سلف بايدن، دونالد ترامب، أول رئيس منذ رونالد ريغان لا يزور إفريقيا خلال ولايته.