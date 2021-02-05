شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يؤكد أنه سيتحرّك «سريعاً» لتمرير خطته لإنقاذ الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه سيتحرّك «سريعاً» لتمرير حزمته الضخمة لإنقاذ الاقتصاد في الكونجرس، وإن تم ذلك بدون الحصول على دعم الجمهوريين، مشيراً إلى أن الكثير من الأمريكيين يقتربون من «نقطة الانهيار».

وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض: «أرى ألماً هائلاً في هذا البلد، العديد من الناس من دون عمل، والعديد من الناس جياع»، مضيفاً: «أعتقد أن الشعب الأمريكي يتطلع الآن إلى حكومته من أجل المساعدة... لذا سأتحرّك وسأتحرّك سريعاً».

من جانبه، تبنى مجلس الشيوخ قراراً بشأن الميزانية، الجمعة، يسمح للديمقراطيين بتمرير حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي اقترحها بايدن وقدرها 1,9 تريليون دولار من دون الحاجة للحصول على دعم الجمهوريين.

وصوّتت نائبة الرئيس كامالا هاريس لصالح القرار لتسمح بإقراره بـ51 صوتاً مقابل 50 في وقت مبكر الجمعة، في ختام عملية تصويت تواصلت لساعات وتطرّق أعضاء المجلس خلالها إلى عشرات التعديلات على القرار.

وحظيت بعض التعديلات بتأييد الحزبين على غرار تعديل يسعى لمنع الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع من الحصول على شيكات كوفيد بقيمة 1400 دولار.

وكانت عملية التصويت إجرائية ولا تعد إقراراً لمقترح بايدن في ذاته، بل تمهّد الطريق للديمقراطيين ليتمكنوا من إقراره بتصويت على أساس حزبي بدون عرقلة من قبل الجمهوريين الذين يعارض العديد منهم مشروع قانون بايدن إذ يعتبرونه مكلفاً للغاية.

وسبق أن أقر مجلس النواب قرار الميزانية مطلع الأسبوع لكن سيتوجّب حالياً مطابقته مع نسخة مجلس الشيوخ.