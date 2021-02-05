شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة الضبع: وزيرة الصحة نجحت فى إدارة القطاع الطبى فى أصعب الفترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، أن الدكتورة هالة زايد أثبتت نجاحها فى إدارة المنظومة الصحية فى فترة من أصعب الفترات التى مرت بها مصر بل والعالم كله، وذلك مع وجود جائحة كورونا، والتى كانت مختلفة وغير مألوفة على العالم كله، واستطاعت بشجاعة أن تتقدم الصفوف الأمامية لتقديم أفضل خدمة صحية والتعاون مع الدول الآخرى فى تباحث هذه الأزمة.

وأضافت "الضبع"، أن الإدارة المختلفة لهذه المنظومة كانت سبباً فى التصدى للجائحة، هذا بجانب العمل على تطوير البنية التحتية والمستشفيات لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وأشادت منظمة الصحة العالمية بالتدابير التى اتخذتها الدولة المصرية، وتمكنت من الحفاظ على سير العمل فى كل القطاعات، ما انعكس بدوره على تداعيات الجائحة على الاقتصاد المصرى.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزيرة الصحة حرصت على الخروج بأقل الخسائر، ووضعت خطة مناسبة تتلائم مع الإجراءات المطلوبة لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد -19"، موضحة أن كل ذلك يعكس نجاح المرأة المصرية وقدرتها على إثبات الجدارة فى كافة المناصب ضاربة أعظم الأمثلة بنجاح المرأة المصرية فى القيادة.