شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على تكشف سياسة عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غادة على، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية أصبحت تعمل بسياسة لها مفهوم جديد يعتمد على إرسال رسائل هامة داخل وخارج مصر، منها مبادرة تكريم الأطباء والطواقم الطبية من خلال وضع صور رموزهم على عملات معدنية، لنؤكد لهم أننا معهم ونقف بحوارهم فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد أبو زيد ببرنامج "الحقيقة" الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنا نأمل أن تتم المبادرة أثناء المرحلة الأولى من الجائحة، ولكن بسبب الإجراءات تأخرت لفترة".

وتابعت: "الأطباء خط الدفاع الأول فى ظل انتشار فيروس كورونا، وتلك المبادرة تم إطلاقها قبل دخولنا مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وتلك المبادرة ليست الأولى، بل كان قبلها مبادرة البالطو الأبيض وسباق الخير، وبالنسبة للمجالس النيابية، فهناك الكثير من الزملاء المهتمين بقطاع الصحة".