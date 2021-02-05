شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك بدورة "الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة" بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الجمعة فى الندوة الافتتاحية لدورة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ برعاية المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة الأوقاف، وذلك بحضور عدد كبير من الدعاة والواعظين وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين.

وتحدث خلال الندوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور اسامة العبد وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

كما شارك من التنسيقية كل من النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، والنائب محمود عزمي عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء التنسيقية أحمد مبارك وأحمد فتحي وأحمد مجدى.

وخلال كلمته أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أهمية استضافة مدينة السلام لمثل هذه الفعالية التى تدعو للسلام ونبذ التطرف، وتعلى من قيم المحبة والتسامح.

فيما أشار الدكتور مختار جمعة إلى أهمية الوعى فى مواجهة الأفكار المتطرفة، موضحًا أن الوزارة قامت بعدد كبير من البرامج التدريبية لزيادة قدرات الدعاة والخطباء.

من ناحيته، أشاد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجم الإنجازات التى تتم فى مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن دور الإعلام الفعال هو نقل الحقيقة للمواطن وتحصينه ضد الأفكار الهدامة.

وتعقد الدورة على مدار يومين يعقبها مؤتمر "التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل" صباح الأحد الموافق 7 فبراير الجارى بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، فى حضور نخبة من الإعلاميين، والتى سيجرى فيها استعراض أهم المشروعات بمختلف القطاعات التنموية، بالإضافة للمشروعات المستقبلية.